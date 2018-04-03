داليدا خليل تنسحب من مسلسل “خمسين ألف” – الجزء الثاني

بيروت – “القدس العربي”

أشارت الممثلة اللبنانية داليدا خليل إلى أنها لن تكمل ما تبقى من حلقات من الجزء الثاني القصير من مسلسل “خمسين ألف”. وأوضحت: “ليس لأنني من هواة التنصل من ارتباطاتي لكن لأنني قرأت وتمعّنت بدوري الذي قدم لخدمة باقي الادوار النسائية التي كانت مساندة أو ضيفة شرف”.

وأكدت خليل في حديث مع “الوكالة الوطنية للإعلام” أنها صارحت بملاحظاتها كاتبة العمل آية طيبا وأبلغتها أنها اذا لم تصحح الخلل وتعالج محتوى دورها فستنسحب غير آسفة وهذه كانت النتيجة.

وأضافت: “لا استهدف المنتج زياد الشويري بقراري فهو صديق ولو كنت أقترع في الدامور لكنت أدليت بصوتي له”.

ونفت خليل السجال مع شركة “أونلاين برودكشن”، موضحة أن علاقتها في هذا المسلسل “لم تكن مرتبطة بشركة الانتاج بل مع محطة الـMTV مباشرة وهي علاقة مستقرة بنيت على الاحترام”.