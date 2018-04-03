أقدم حالات سرطان الثدي والنخاع الشوكي في مومياوات مصرية

القاهرة – “القدس العربي”

تمّ اكتشاف أقدم حالات إصابة معروفة بمرض سرطان الثدي وسرطان النخاع الشوكي المتعدد في المقبرة الفرعونية في مصر.

وأجرى باحثون بقيادة البروفيسور ميغيل سيسيليو بوتيلا لوبيز من جامعة غرناطة، أشعة بالتصوير المقطعي لعظام اثنين من المومياوات عثر عليهما في المقبرة، في وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى أسوان الجامعي، وخلصوا منذ ذلك الحين إلى تحليل النتائج بشكل مفصل.

وخلص فريق الباحثين، الذي ضم علماء من جامعة جين الإسبانية ومستشفى كامبوس دي لا سالود بغرناطة، بعد فحص العظام، إلى أن الأنثى المومياء توفيت بسرطان الثدي قبل الميلاد بنحو 2000، بينما توفي الغلام بسرطان النخاع الشوكي المتعدد، وهو نوع من سرطان نخاع العظام، بعدها بنحو 200 سنة.

ورأى البروفيسور لوبيز ان “النتائج مُذهلة جدا في أن داء السرطان مماثل لما يعاني منه المرضى حاليا. من الضروري توضيح أن السرطان كان موجودا بالفعل في ذلك الزمن وأنه بصورة أو بأخرى شيء متأصل في جسم الإنسان.” مضيفاً” يتضح أن المجتمع كان مع الشخصين اللذين توفيا، اهتم بهما ووفر لهما الموارد حتى وفاتهما. ومن وجهة النظر الاجتماعية تعد هذه النتائج في غاية الأهمية.”

وتظهر نتائج الدراسة أيضا أن الفتى والفتاة كانا من الأُسر الحاكمة الثرية في مصر في ذلك العصر وأن المجتمع كانت تتوفر فيه الموارد اللازمة لدعمهما في مرضهما في زمن لم يكن يتوفر فيه علاج للسرطان. وهذه أول مرة يجري فيها اكتشاف آثار للمرض في مومياوات من تلك الفترة المتأخرة.