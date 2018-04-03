غوغل تسعى لإطلاق نسخة اقتصادية من هاتف Pixel للأسواق الناشئة

نيودلهي – “القدس العربي”

استهدفت غوغل سابقاً الأسواق الناشئة من خلال مبادرتي Android One و Android Go، ولكن تعمل الشركة حالياً على هاتف ذكي متوسط التكلفه من مجموعة Pixel موجه للأسواق الناشئة وبداية من الهند تحديداً.

ومن المتوقع إطلاق الجهاز الجديد في وقت ما في حزيران أو آب من هذا العام، بحسب تقرير صادر عن Economic Times.

كما ستوسع غوغل نطاق التوزيع في التجارة العامة في الهند باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الناشئة في صناعة الهواتف الذكية وسرعان ما أدركت سامسونغ وأبل ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة Nexus من غوغ لكانت تحقق أداءً جيداً في الهند، ولكن بعد إيقافها، سارع OnePlus إلى سرقة السوق. لذلك تحاول غوغل استعادة السوق عن طريق هاتف Pixel جديد ذو الإمكانيات المتوسطة وبسعر مناسب.