معتمرون مُحرِمون في مطار إسرائيلي ينتظرون طائرتهم إلى السعودية

“القدس العربي”: ينتظر معتمرين مُحْرِمين في مطار بن غوريون في القدس المحتلة طائرتهم إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وسيستقل الحجاج طائرة إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن ثم ستقلهم إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية.

وظهر المعتمرون وهم يؤدون الصلاة بملابس الإحرام وسط قاعة الانتظار داخل مطار بن غوريون الإسرائيلي في تل أبيب.

ويذكر أن شركة الطيران الهندية “air india” أطلقت رحلة جوية مباشرة إلى إسرائيل عبر أجواء الأراضي السعودية، في ايطار خط مباشر يربط نيودلهي بتل أبيب.