الاحتلال يستكمل بناء جدار الفصل العنصري شرق قليقلية

الناصرة -”القدس العربي”: استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بناء جدار الفصل العنصري الملتف حول بلدة عزون العتمة جنوب شرق قلقيلية بإضافة مقاطع جديدة منه.

وقال سكرتير مجلس قروي في البلدة عبد الكريم أيوب، إن هدف سلطات الاحتلال من وراء هذه الأعمال هو فرض سياسة الأمر الواقع، وتثبيت الجدار القائم، مشيراً إلى أنه تم رفع قضايا ضد ما يجري، لإجبارهم على إزالته.

وذكر أيوب أن قوات الاحتلال تهدف أيضاً إلى تشديد الحصار والخناق على القرية والمزارعين. يشار إلى أن قوات الاحتلال أقامت جدار الفصل العنصري على أراضي البلدة عام 2002، الذي أحاطها من جهاتها الأربع، وعزلها عن محيطها الخارجي، ولا يتم الوصول إليها إلا عبر بوابة واحدة تفتح ثلاث مرات يومياً.