النجمة الأمريكية جينيفر غارنر تنعي “دجاجتها الراحلة” على إنستغرام

لوس أنجليس: أعربت الممثلة الأمريكية الشهيرة، جينيفر جارنر، عن حزنها الشديد لفقدانها دجاجتها الودودة، “ريجينا جورج”، التي نفقت “لأسباب طبيعية”، عن عمر ناهز ثمانية أشهر فحسب.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الشعبية، بأن جارنر (45 عاما) كتبت على موقع مشاركة الصور، “انستجرام”، الذي تحظى فيه بمتابعة 1,3 مليون شخص: “فلتتمتعوا بهذه التحية للدجاجة (ريجينا جورج)، التي توفيت لأسباب طبيعية”.

ونشرت بطلة الفيلم الدرامي الكوميدي، “Miracles from Heaven” (معجزات من السماء)، مقطع فيديو مؤثر يضم مجموعة من الصور المجمعة لريجينا، حيث ظهرت فيه وهي تتمشى قليلا مع دجاجتها في الفناء الخلفي للمنزل.

كما عرضت جارنر صورة لافتة مصنوعة يدويا خصيصا للدجاجة المحبوبة، كُتب عليها: “فلترقدي في سلام يا ريجينا جورج… ولدت في 9 تموز/ يوليو 2017 وتوفيت في 20 آذار/ مارس 2018″.

وعلى الرغم من أن جارنر لديها عدد كبير من الطيور التي تقوم بتربيتها – حيث كانت أطلقت على نفسها من قبل اسم “سيدة الدجاج” – إلا أنه من الواضح أن الدجاجة النافقة كانت المفضلة لديها، حيث أن الممثلة الشهيرة كانت نشرت من قبل مقاطع فيديو لها وهي تقوم بالقراءة لدجاجتها اللطيفة.

ويبدو أن جارنر قد أطلقت اسم “ريجينا جورج” على دجاجتها، بعد أن استوحته من اسم الشخصية التي تحمل نفس الاسم في الفيلم الكوميدي الشهير، “Mean Girls” (فتيات لئيمات)، والتي جسدت دورها الممثلة الكندية رايتشل ماكآدامز (39 عاما) في الفيلم الذي تم انتاجه في عام 2004.

يذكر أن جارنر لديها من زوجها السابق، الممثل الامريكي بن أفليك (45 عاما)، ثلاثة أبناء، هم فيوليت (12 عاما) وسيرافينا (9 أعوام) وصامويل ستة أعوام. (د ب أ)