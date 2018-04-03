كيم كارديشان تسدي نصائح تتعلق بالأمومة لشقيقتها

لوس أنجليس: تعمل نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارديشان، حالياً على إسداء النصائح لشقيقتها الاصغر كلوي كارديشان، التي من المتوقع أن تضع حملها الاول من صديقها تريستان تومسون، خلال الايام المقبلة.

ونقل موقع “كونتاكت ميوزيك” الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، عن كيم، الام لثلاثة أبناء، قولها: “هناك شيء جيد يحدث حالياً بيني وبين كلوي. فأنا أمثل حالياً دور الشخص الذي يتحدث معها بواقعية عما ستتعرض له وكيف ستتعرض له”.

إلا أن كيم (37 عاماً) تجد صعوبة في الكشف لشقيقتها (33 عاماً) عن كم الحقائق التي ستتعرض لها، ولا سيما أنها صارت “شديدة الحساسية” و”مرعوبة” بسبب اقتراب موعد ولادتها.

وتقول كيم: “لا يمكنك إخبارها بأي شيء في الوقت الحالي، لأنها (صارت) شديدة الحساسية ومرعوبة للغاية. لذا، فلا أستطيع الخوض بالفعل في كل التفاصيل… سيكون عليها فقط أن تدرك كل ذلك ببطء”.

ولكن كيم ليس لديها أي قلق بشأن شقيقتها، حيث أنها تثق بها وتعلم أنها ستكون قادرة بالقدر الكاف على التعامل مع تجربة الأمومة.

يذكر أن كيم لديها ثلاثة أبناء من زوجها نجم الراب الشهير، كاني ويست (40 عاماً)، هم نورث (4 أعوام) وسينت (عامان) وشيكاغو (شهران). (د ب أ)