انطلاق اجتماع طارئ بالجامعة العربية لبحث جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

القاهرة: انطلق اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبيين الدائمين في القاهرة، الثلاثاء؛ لـ”بحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

وفي مستهل الاجتماع، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سعيد أبو علي: “نجتمع اليوم وقد أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم باستخدام السلاح ضد العزل ما أدى إلى استشهاد 17 وإصابة نحو 1500 آخرين بينهم أكثر من 40 حالة حرجة”.

وحمل أبو علي إسرائيل المسؤولية الكاملة لإزهاق أرواح الفلسطينين.

والجمعة الماضي، اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل خرجت في فعالية بعنوان “مسيرة العودة الكبرى” إحياء للذكرى الـ42 لـ “يوم الأرض”؛ ما أدى إلى استشهاد 17، وإصابة 1479 شخصاً.

وعلى إثر ذلك، طالبت دولة فلسطين، الأحد، الجامعة العربية بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بشأن “الجرائم الإسرائيلية ضد مسيرات الأرض”، وفق ما ذكره السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح.

“ويوم الأرض”، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/آذار 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 (إسرائيل)، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي. (الأناضول)