العبادي يتعهد بكشف مصير ألفي مختف من “صلاح الدين” سريعاً

العراق: قال عضو في مجلس محافظة صلاح الدين، شمالي العراق، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي تعّهد بـ”الكشف سريعاً” عن مصير نحو ألفي مختطف من أهالي المحافظة اختفوا خلال عمليات استعادة المحافظة من قبضة تنظيم “الدولة الاسلامية” عام 2015.

وأضاف سبهان الجياد، أن “مجلس المحافظة سّلم رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته للمحافظة، الإثنين، طلباً يتضمن 14 فقرة بهدف حسمها، وأبرزها الكشف عن مصير أكثر من ألفي رجل من أهالي المحافظة اختفوا خلال عمليات تحرير المحافظة من سيطرة داعش”.

وأجرى العبادي، الإثنين، زيارة الى محافظة صلاح الدين (ذات الغالبية السُنية) للاحتفال بمرور الذكرى الثالثة لاستعادتها من سيطرة تنظيم “داعش”.

وأوضح الجياد أن “رئيس الوزراء تعهّد بأنه سيبحث مع المختصين مصير المختفين، ويشعر مجلس المحافظة بالنتائج خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأوضح أنه “من بين الطلبات الأخرى التي قدمت للعبادي إعادة النازحين إلى مناطقهم في مدن بيجي والصينية وسليمان بيك وناحية عزيز بلد”.

ويتهم قادة سُنة بعض الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية ضمن “الحشد الشعبي” بتنفيذ عمليات اعتقال منظمة للمئات من النازحين السُنة من مناطق مختلفة بمحافظتي الأنبار (غرب) وصلاح الدين (شمال)ـ ولا يزال مصيرهم مجهولاً.

وينفي “الحشد الشعبي” جميع الاتهامات الموجه له، ويؤكد أن كل من يتم اعتقاله للاشتباه بانتمائه لتنظيم “داعش” يسلم مباشرة إلى القوات الاتحادية (الدفاع والداخلية). (الأناضول)