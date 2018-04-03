إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

نابلس: أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سبسطية، قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية، أن المواجهات اندلعت بالقرب من الموقع الأثري في البلدة، والذي يتواجد فيه آلاف المستوطنين لليوم الثاني على التوالي.

وأشار عازم، إلى أن الجيش الإسرائيلي الذي يرافق المستوطنين لحمايتهم، أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه عشرات الشبان، ما أدى لإصابة اثنين منهم بالرصاص الحي، وتم نقلهما لمستشفى النجاح في نابلس.

وذكر أن العشرات أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانياً.

ولليوم الثاني على التوالي، يغلق الجيش الإسرائيلي الموقع الأثري في سبسطية، لتوفير الحماية لآلاف المستوطنين بدخوله تزامنا مع عيد الفصح اليهودي، بحسب رئيس البلدية.

ويعود تاريخ الموقع الأثري في سبسطية، بحسب وزارة السياحة الفلسطينية، إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد).

وخضعت المدينة إلى حكم الآشوريين، ثم الفرس، ومن ثم الرومان.

وأصبحت “سبسطية”، في العهد البيزنطي، مركزاً دينياً لوجود قبر يوحنا المعمدان (النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام).

ويعتقد أن جسد النبي يحيى، يوجد في ضريح قرب مسجد قديم وسط البلدة، بينما دفن رأسه في العاصمة السورية دمشق. (الأناضول)