كم تحتاج لشراء شقة في باريس؟

باريس- ” القدس العربي” – آدم جابر: من جديد سجلت أسعار العقارات في العاصمة الفرنسية باريس ارتفاعاً قياسياً، وسط تراجع في نسبة العقارات المعروضة للبيع مقابل عودة قوية للمسثمرين الأجانب، الأمر الذي أدى بحسب العاملين في القطاع، إلى ارتفاع الأسعار العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري.

وتضاعف الطلب في الدوائر 1-2-3-4 الموجودة في قلب باريس، رغم أن سعر المتر المربع الواحد فيها يتجاوز عتبة 11 ألف يورو.

كما أن الدوائر 5-6-7 وهي الأحياء التاريخية الواقعة على يسار ضفة نهر السين العظيم، شهدت هي الأخرى عودة قوية للأجانب، ولكن أيضاً المغتربين على خلفية “البريكسيت”، والذين يبحثون في أغلب الأحيان عن شقق عائلية كبيرة من أجل الاستقرار مجدداً في فرنسا في وقت لاحق، ما أدى إلى زيادة سعر المتر المربع الواحد بنسبة 11,4 % في هذه الأحياء التاريخية على غرار الحي اللاتيني العريق حيث وصل سعر المتر المربع الواحد إلى حوالي 12,5 ألف يورو .

كما وصل سعر المتر المربع في بعض الحالات 17 ألف يورو في الدائرتين السادسة والسابعة خاصة في منطقة سان جيرمان دي بري، حيث نقلت صحيفة لوفيغارو عن أن شقة كلاسيكية بهذه المنطقة تصل مساحتها إلى 147 متراً مربعاً بيعت العام الماضي بمبلغ 2.4 مليون يورو، مشيرة إلى أن المتر المربع الواحد قد يصل في بعض الحالات إلى 22 ألف يورو، كما هو حال شقة تبلغ مساحتها 335 بيعت مؤخراً بمبلغ 7,3 مليون يورو على الرغم من أن الحاجة إلى إصلاح أمور كثيرة بداخلها.

أما الدوائر 8-16-17 حيث توجد الأحياء البرجوازية الراقية بالقرب من الشان إليزيه و قوس النصر و قصر المؤتمرات، فإن العرض نادر جد. كما ساهمت قلة العرض في ارتفاع أسعار العقارات في الدوائر 9 و 10 و 11 و 12 و 15، حيث شهد سعر المتر المربع ارتفاعاً خلال العام الماضي ليصل إلى مابين نحو 9,5 ألف يورو و 14 ألف يورو، غير أنه بات من الصعب الحصول على شقة في هذه المناطق. فقد بيعت مؤخراً شقة صغيرة بالدائرة التاسعة تصل مساحتها إلى 37,5 متر مربع بمبلغ 550.000 يورو.