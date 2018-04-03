بريطانيا.. دعوة إلى المسلمات لإخفاء أحجبتهن يوم “عاقب مسلماً” -(فيديو)

لندن:تلقت نساء مسلمات في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدعوهن إلى إخفاء أحجبتهن، بالتزامن مع انطلاق يوم “عاقب مسلماً” الذي دعا إليه متطرفون للتشجيع على العنف ضد المسلمين.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية (مجانية)، أنّ رسائل وصلت إلى نساء مسلمات عبر تطبيق “واتساب” لمطالبتهن بإخفاء أحجبتهن أثناء مرافقة أطفالهن إلى المدارس، لتفادي تعرضهن لأي اعتداء من داعمي حملة “عاقب مسلما”.

كما حملت الرسائل (لم يتم تحديد هوية مرسلها) نصائح للمسلمين عامة في المملكة المتحدة بينها السير في تجمعات، والتواجد في أماكن مفتوحة، وتحري الدقة عند فتح أبواب المنازل.

وفي بيان سابق اليوم، دعت الشرطة البريطانية مسلمي البلاد، إلى “التماسك وممارسة حياتهم بشكل طبيعي”، دون الكشف عن مؤسسي تلك الحملة المناهضة للمسلمين.

وأضافت الشرطة في البيان، الذي نقله موقع “يورو نيوز″ الأوروبي، أنها “لم تتلق معلومات موثوقة محددة بإمكانية حدوث جرائم تستهدف المسلمين اليوم”.

غيّر أن منشورات دعائية ليوم “عاقب مسلماً” انتشرت في أنحاء بريطانيا وتم إرسالها عبر رسائل بريدية ومواقع التواصل الاجتماعي، حددت 3 أبريل/ نيسان الجاري (اليوم الثلاثاء)، لممارسة أعمال عنف ضد المسلمين مقابل الحصول على جوائز.

وطالب مطلقو تلك الدعوة، أنصارهم بإلحاق الأذى بالمسلمين وارتكاب جرائم ضدهم، مع وضع نظام يمنح نقاط مقابل كل جريمة ترتكب بحق المسلمين، من أجل تحديد طبيعة الجوائز الممنوحة.

وقالوا في رسالتهم التحذيرية إنّ “من يقوم باعتداء لفظي سيحصل على 10 نقاط، ومن يلقي مادة حارقة على وجه مسلم يحصل على 50 نقطة، ومن يفجر أو يحرق مسجدا سيحصل على ألف نقطة”.

ويبلغ عدد المسلمين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة نحو مليونين و800 ألف، ويشكلون 4.4 بالمائة من سكان البلاد، وفقاً لإحصاءات شبه رسمية.(الأناضول).