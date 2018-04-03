بريطانيا تبحث عن رد “متناسب” على روسيا بعد تسميم جاسوس

لندن: قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تبحث عن “طريقة متناسبة” للرد على التهديد الذي تمثله روسيا بعد أن قال مسؤول متقاعد بالجيش الروسي إن تسميم جاسوس سابق قد يشعل فتيل حرب عالمية جديدة.

وأضاف المتحدث ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك خطر اندلاع حرب “نحتاج إلى الرد بطريقة متناسبة على هذا السلوك العدواني من روسيا وهذا هو ما نفعله”.

وكانت صحف بريطانية نقلت اليوم الثلاثاء عن اللفتنانت جنرال الروسي المتقاعد إفجيني بوجينسكي قوله إن تداعيات الهجوم قد تثير “آخر حرب في تاريخ البشرية.(رويترز).