برلماني مغربي يدعو إلى التدخل عسكريا ضد الجزائر!ـ (فيديو)
“القدس العربي”:
دعا برلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” المغربي بلاده للتدخل العسكري لوقف ما اعتبره الاستفزازات الجزائرية وجبهة “البوليساريو”.
وقال عدي بوعرفة، في تصريح صحافي لى هامش الاجتماع الطارئ الذي احتضنه البرلمان المغربي الأحد “على المغرب أن يرسل رسالة إلى الجزائر لأنها معنية، مفادها احترام حسن الجوار أو أنه مستعد لجميع الاحتمالات، بما فيها التدخل العسكري .. ولو كلّف ما كلف”.
واعتبر أن “المغرب لديه حق متابعة عناصر “البوليساريو” داخل التراب الوطني، وهو الحق الذي كان قد أشار إليه الراحل الحسن الثاني”.
وذهب إلى القول: “تكفي طلعتان جويتان للقوات المسلحة الملكية لمسحهم من الخريطة”.
ودعا البرلماني الجزائر إلى “استحضار التاريخ المشترك “، و اعتبر أنه “من الضروري أن تعي الجزائر أن المغرب قدم تضحيات جسام لاستقلال الجزائر ومات المئات من المغاربة من أجل ذلك، كما كانت أيضاً مدينة وجدة بمثابة قاعدة خلفية للثورة الجزائرية”.
أيوا إضرب بالمليان يا بيه
على قدر الالم يكون الصراخ.. والصراخ هذه المرة وصل حد الهذيان..
أذكره بمليلية وسبتة اللتين تحتلهما إسبانيا منذ قرون! فلماذا لا يحررهما بطلعتان فقط، كما يدعي ذلك بشأن البوليزاريو؟
التراب الوطني والتراب الوطني ثم يتقاسموا هذا التراب الوطني مع موريتانيا !
وبعد ذلك يطالب أمير المؤمنين السابق بالإستفتاء على حق تقرير المصير !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
والجزائر تنتظر بفارغ الصبر الهدية التي ستقدم لها حتى تنهي هذه المهزلة التي دامت 42 عاما .
كمواطن بسيط وعادي، اشاطر السيد النائب رأيه. لكن مع تعديل بسيط، هو ان الخطاب موجه الى النظام وليس الى الشعب الجزائري. فمن غير المعقول الإستمرار في قبول هذه الحربائية من طرف النظام الجزائري. فإما صداقة ومصالح دائمة او عداوة صريحة وواضحة. فعدو عاقل خير الف مرة من صديق حربائي جاهل. يضحك في وجوهنا ويطعننا في ظهورنا. يبتزنا حتى في طريقة عيشنا. واذا كان ولا بد من الحرب، فلتكن، ونتمنى ونترجى ان تكون اخر الحروب بيننا وبين هذا النظام. فهل مازال هناك من عاقل ليتذكر وينصت وينصف. لقد بلغ الصبر الحلقوم ولا بد من لفظه في وجه العدو…والثورة قد اكلت ابنائها، واكيد ان الحرب ستأكل عسكرها وشعبها…اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد…
كان عليك بالتطوع لتحرير ارضك المحتلة من اسبانيا سبتة و مليلية وهي ليست بعيدة عنك.
أعتقد أن هذا…. يعي جيدا مايقول…الحرب التي يريد إشعلها لن يشارك فيها أبنائه, فعامت أبناءالمسؤولين من بلاطهم ومن جنرلاتنا لا يأكلون مانأكل ولايلبسون مانلبس,لايذهبون لمستشفياتنا ولا يدخلون مدارسنا هم مشبعين بثقافة غير ثقافتنا…هذه قصة الغول يخيفون به الأولاد لإجبارهم على النوم
الرجل يتكلم عن البولساريو وعن حق المغرب في ضربهم ولو في تندوف إذا ما هاجموا المغرب وهربوا إلى تندوف ….. وهذا حق تكفله كل القوانين الدولية وما على الجزائر إلا لجم عصابة تندوف وإلا ستتحول القضية إلى حرب إقليمية سيكون ضحيتها البلدين معا ؟؟؟ اللهم إني قد بلغت
الجميع يعرف ان الحكام و السلاطين و السلطات وُجدوا فقط ليسرقوا مقدرات الشعوب العربية فلماذا هذه الحرب ؟ لماذا لا يتحدوا هؤلاء المتحكمين لتكون الكعكة المسروقة أكبر و أوفر و يتركوا الشعوب في سلام.