برلماني مغربي يدعو إلى التدخل عسكريا ضد الجزائر!ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

دعا برلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” المغربي بلاده للتدخل العسكري لوقف ما اعتبره الاستفزازات الجزائرية وجبهة “البوليساريو”.

وقال عدي بوعرفة، في تصريح صحافي لى هامش الاجتماع الطارئ الذي احتضنه البرلمان المغربي الأحد “على المغرب أن يرسل رسالة إلى الجزائر لأنها معنية، مفادها احترام حسن الجوار أو أنه مستعد لجميع الاحتمالات، بما فيها التدخل العسكري .. ولو كلّف ما كلف”.

واعتبر أن “المغرب لديه حق متابعة عناصر “البوليساريو” داخل التراب الوطني، وهو الحق الذي كان قد أشار إليه الراحل الحسن الثاني”.

وذهب إلى القول: “تكفي طلعتان جويتان للقوات المسلحة الملكية لمسحهم من الخريطة”.

ودعا البرلماني الجزائر إلى “استحضار التاريخ المشترك “، و اعتبر أنه “من الضروري أن تعي الجزائر أن المغرب قدم تضحيات جسام لاستقلال الجزائر ومات المئات من المغاربة من أجل ذلك، كما كانت أيضاً مدينة وجدة بمثابة قاعدة خلفية للثورة الجزائرية”.