السفير الفرنسي “يروّج” للدراما التونسية! ـ (فيديو)

تونس – “القدس العربي” ـ حسن سلمان:

يبدو أن “نفوذ” السفير الفرنسي في تونس امتد إلى الدراما المحلية، حيث اجتذب منزله أحد المخرجين التونسيين لتصوير مسلسل جديد سيتم بثه خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر السفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر دارفور مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، وهو بصدد محاورة الممثلة ‘مريم بن حسين’ حول دورها في العمل الدرامي الجديد “تاج الحاضرة” الذي ستبثه قناة “الحوار التونسي” في شهر رمضان المقبل.

وعلق بوار دارفور على الفيديو بقوله “الممثلة مريم بن حسين في دور زوجة بيك أنيقة!”، وأضاف “تحت إشراف سامي فهري، دراما تلفزيونية تاريخية تضوّر جزئيا داخل منزل سفير فرنسا في منطقة “المرسى”. لا تفوت فرصة مشاهدتها في رمضان على قناة الحوار التونسي!”.

والمسلسل الجديد يخرجه سامي الفهري ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين التونسيين، أبرزهم مريم بن حسين ومريم بن مامي والشاذلي العرفاوي ورؤوف بن عمر وأحمد الأندلسي وسواهم، وهو يسلط الضوء على سيرة المناضل التونسي علي بن غذاهم الذي قاد ثورة شعبية عارمة، حملت اسمه، ضد نظام محمد الصادق باي، بسبب زيادة الضرائب وتنامي النفوذ الأجنبي والذي تسبب لاحقا بالاستعمار الفرنسي لتونس بعد “معاهدة باردو” عام 1881، والتي كان الباي أحد الأطراف الموقعين عليها.

وعاة ما يثير “تدخل” السفير الفرنسي في الحياة العامة امتعاضا كبيرا في تونس، وشارك قبل أيام التونسيين في الاحتفاء باليوم الوطني للباس التقليدي، حيث ظهر مرتديا “القشابية” التونسية (لباس تقليدي معروف في المنطقة المغاربية) خلال إقامته في أحد فنادق جزيرة “قرقنة” في إطار جولته على عدد من المدن الساحلية التونسية للتحضير لتظاهرة “الموسم الأزرق” التي تروّج للسياحة في تونس.