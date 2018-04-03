إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين قبالة ساحل اليمن
Apr 03, 2018
دبي : قال تلفزيون العربية الذي يملكه سعوديون نقلا عن بيان لتحالف تقوده السعودية إن ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر أصيبت في هجوم شنه الحوثيون قبالة ميناء الحديدة اليمني.
وذكرت جماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع إيران أنها استهدفت سفينة حربية تابعة للتحالف في البحر الأحمر ردا على ضربة جوية على محافظة الحديدة في اليمن أمس الاثنين.(رويترز).
استهداف السفينه تكون في مصلحة
السعوديه لان هكذا احداث تودي الى
ارتفاع اسعار النفط والسعوديه تصدر
حوالي ال١٠ عشرة ملايين برميل يوميا
الظاهر ان عاصفة الحزم في طريق الهزيمة . هناك تهديد للرياض. الى منشآت ارامكو .وها الان ناقلات النفط في خطر .التي تذكرنا بالحرب العراقية الايرانية وتهديد الملاحة الدولية