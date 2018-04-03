إصابة ناقلة نفط سعودية في هجوم للحوثيين قبالة ساحل اليمن

دبي : قال تلفزيون العربية الذي يملكه سعوديون نقلا عن بيان لتحالف تقوده السعودية إن ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر أصيبت في هجوم شنه الحوثيون قبالة ميناء الحديدة اليمني.

وذكرت جماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع إيران أنها استهدفت سفينة حربية تابعة للتحالف في البحر الأحمر ردا على ضربة جوية على محافظة الحديدة في اليمن أمس الاثنين.(رويترز).