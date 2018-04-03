أنباء مُزعجة لليفربول قبل صدام السيتي في دوري الأبطال

تلقى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أنباء سيئة، بانتهاء موسم مدافعه الكاميروني جويل ماتيب بداعي الإصابة، وذلك 24 ساعة من استضافة مانشستر سيتي على ملعب “أنفيلد روود” في المواجهة الإنكليزية الخاصة في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن موقع ليفربول الرسمي، استحالة عودة ماتيب مرة أخرى هذا الموسم، نظرًا لحاجته لإجراء عملية جراحية، ليتعافى من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته في لقاء السبت الماضي ضد كريستال بالاس، الذي انتهى بفوز الريدز بهدفين لهدف لحساب الجولة الـ32 للبريميرليغ.

المُثير للدهشة، أن الدولي الكاميروني استكمل موقعة جنوب لندن حتى النهاية، إلا أنه فور انتهاء المباراة شعر بآلام في الفخذ، وبعد خضوعه لفحص طبي شامل، تبين أنه في أشد الحاجة لإجراء عملية جراحية، على إثرها سيغيب عن المباريات المتبقية على نهاية الموسم، وستكون البداية بسهرة الأربعاء الأوروبية.

ورغم أن ماتيب كان من أبرز نقاط ضعف ليفربول في النصف الأول، إلا أنه تحسن كثيرًا منذ قدوم الهولندي فان دايك من ساوثامبتون في الميركاتو الشتوي، لذا غيابه الآن بمثابة الضربة الموجعة للريدز، الذي يسعى لاستعادة أمجاده الأوروبية على حساب كتيبة بيب غوارديولا، وفي الوقت ذاته يُحارب الفريق لخطف وصافة البريميرليغ من مانشستر يونايتد.