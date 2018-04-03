مدرب ليفربول: المصري صلاح يستحق أفضل لاعب بإنكلترا العام الحالي

لندن: قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول إن مهاجمه المصري محمد صلاح يستحق لقب أفضل لاعب لكرة القدم العام الحالي في إنكلترا.

وفي تصريح لموقع النادي الإليكتروني، اليوم الثلاثاء، أكد كلوب “صلاح يستحق لقب أفضل لاعب في العام بنسبة 100% في إنكلترا، لكن يظل لديه الكثير ليقدمه ويعزز فرصه بالفوز بهذا اللقب في حال استمراره بتقديم هذا المستوى الرائع″.

وأضاف “أعتقد أن صلاح يستحقها بنسبة 100%، وكمدرب أود أن أقول له، هيا أثبت ذلك من خلال اللعب واستمر على هذا المستوى حتى نهاية الموسم “.

وأوضح كلوب “من وجهة نظري، هناك منافسة على أفضل لاعب في العام الحالي بين صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي، فقد قدم كلا اللاعبين موسمًا رائعًا بمستويات واضحة، من تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وهذا ما يريد الجميع أن يراه”.

ويعتلي صلاح قائمة هدافي الموسم الحالي للدوري الإنكليزي (البريمرليغ) بإجمالي 29 هدفًا بفارق خمسة أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام.(الأناضول).