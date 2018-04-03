مختبر بريطاني يؤكد عدم وجود دليل على أن غاز الأعصاب الذي سمم سكريبال مصدره روسيا

لندن: أعلن رئيس المختبر العسكري البريطاني في بورتون داون الثلاثاء في مقابلة مع شبكة “سكاي نيوز″ انه لم يستطع تحديد ما إذا كانت روسيا مصدر غاز الأعصاب الذي استخدم لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وقال رئيس المختبر غاري آيتكنهيد “تأكدنا ان الغاز هو نوفيتشوك وتأكدنا انه غاز للأعصاب من النوع العسكري”، ولكن “لم نتمكن من تحديد مصدره”، موضحا ان الحكومة البريطانية التي حملت روسيا مسؤولية الهجوم استخدمت “عددا معينا من المصادر الاخرى للتوصل الى استنتاجاتها”.(أ ف ب).