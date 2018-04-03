شبكة حقوقية: أكثر من 1000 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في مارس

أنقرة: أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا يوثق اعتقال ألف و96 شخصًا بشكل تعسفي، خلال مارس/آذار الماضي.

وأوضحت الشبكة أن النظام السوري اعتقل ألفًا و37 شخصًا، بينهم 32 طفلًا، و108 امرأة، خلال الفترة المشار إليها، فيما جرى اعتقال الآخرين من قبل أطراف أخرى (59 شخصًا).

وأشار التقرير أن 749 شخصًا من مجمل المحتجزين اعتقلهم النظام في ريف العاصمة دمشق.

وأضاف أن تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” الإرهابي اعتقل 12 شخصًا، بينهم طفلين، وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي 21 شخصًا، و”هيئة تحرير الشام” 19 شخصًا، وفصائل المعارضة 7 أشخاص.

وخلال الأشهر الأولى من العام الجاري، وثقت الشبكة اعتقال ألفين و71 شخصًا، على يد الأطراف المختلفة.(الأناضول).