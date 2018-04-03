ليبرمان: أي احتجاجات قادمة ستقابل بقوة

القدس: حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الفلسطينيين اليوم الثلاثاء من أن مزيدا من الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ستُقابل بقوة على غرار الاحتجاجات قبل بضعة أيام التي استشهد فيها 18 من سكان القطاع.

وقال ليبرمان “أحذرهم من مواصلة الاستفزاز. وضعنا قواعد واضحة ولا نعتزم تغييرها. كل شخص يقترب من السياج يعرض نفسه للخطر وأنصح سكان غزة بتكريس جهودهم ليس للاحتجاج ضد إسرائيل ولكن لتغيير القيادة داخل القطاع″.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين قد تجمعوا بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة البالغ طوله 65 كيلومترا يوم الجمعة بمناسبة ذكرى يوم الأرض للمطالبة بكسر الحصار عن القطاع وللتأكيد على حق اللاجئين في العودة.

وقتلت القوات الإسرائيلية 15 فلسطينيا وأصابت المئات في مظاهرات يوم الجمعة. وارتفع عدد القتلى أمس الاثنين إلى 16 بعد وفاة رجل متأثرا بجراحه.

وقالت حركة حماس إن خمسة من الشهداء أعضاء في جناحها المسلح لكنها نفت إطلاق مقاتليها النار على القوات الإسرائيلية واستخدام الحشود كستار.(وكالات).