لعنة “الريمونتادا” تُطارد سواريز قبل مواجهة روما

لندن-”القدس العربي”:

يسعى مهاجم برشلونة لويس سواريز، لفك عقدته التهديفية في دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقي روما الإيطالي على أرضية ملعب “كامب نو” مساء غد الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي، على أمل أن يُسجله هدفه الأول في البطولة منذ أكثر من عام.

ويُعاني سفاح “أنفيلد روود” سابقًا، من عمق تهديفي غير مسبوق بالنسبة له على صعيد البطولة الأوروبية العريقة، عكس أرقامه على المستوى المحلي، بنجاحه في تسجيل 25 هدفًا من مشاركته في 30 مباراة في الليغا وكأس ملك إسبانيا، بواقع 22 في الدوري وثلاثة في الكأس.

ويرجع تاريخ آخر هدف سجله الدولي الأوروغوياني في الكأس ذات الأذنين لمارس 2017، وتحديدًا في مباراة “الريمونتادا” التاريخية ضد باريس سان جيرمان، التي انتهت بفوز أصدقاء ميسي بنصف دستة أهداف مقابل هدف. منذ ذلك الحين خاض 971 دقيقة في البطولة، ولم يتمكن من تسجيل ولو هدف يتيم.

وشارك لويس سواريز مع البرسا في ثماني مباريات في الأبطال هذا الموسم، وإلى الآن ما زال يبحث عن هدفه الشخصي الأول، وكأنه أصيب بلعنة بعد مباراة الريمونتادا، إلا إذا نجح في هز شباك الذئاب قبل أن يكسر حاجز الـ1000 دقيقة بدون هدف في البطولة، التي انتقل إلى برشلونة من أجل الفوز بها أكثر من مرة.