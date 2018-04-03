رئيس الأركان القطري يبحث مع مسؤولين عسكريين أمريكيين التعاون الدفاعي

واشنطن: التقى رئيس الأركان القطري غانم بن شاهين الغانم، اليوم الثلاثاء؛ عددًا من المسؤولين العسكريين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

واجتمع الغانم بكل من جوزيف فرنسيس دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، والجنرال ستيفن ويلسون، نائب رئيس أركان القوات الجوية، وروبرت كارم مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، كلًّا على حدة.

وجرى خلال الاجتماعات “بحث العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالين الدفاعي والعسكري بين البلدين”، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تمت “مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف”.

والتقى الغانم أيضًا بمسؤولين من شركات دفاعية كبرى، أبرزها “بوينغ”، ومفكرين وباحثين من مؤسسة “المديرين التنفيذيين لأعمال الأمن القومي الأمريكية” (بنز).

ويجري رئيس الأركان القطري زيارة رسمية للولايات المتحدة، غير معلنة المدة.

(الأناضول)