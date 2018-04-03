إسبانيا تدعو الجزائر إلى تحقيق “انفتاح اقتصادي”

الجزائر: اعتبرت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة ماريا لويزا بونثيلا، الثلاثاء، أن على الجزائر تسهيل إجراءات الاستثمارات الأجنبية ورفع العراقيل أمام الصادرات، لأن “الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش” الاقتصادي.

وسبق للعديد من شركاء الجزائر الصناعيين والتجاريين أن دعوا البلاد إلى فتح اقتصادها المغلق أمام الاستثمارات الأجنبية والواردات.

وترافق ماريا لويزا بونثيلا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يزور الجزائر مع وفد حكومي لحضور الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري الإسباني الرفيع إضافة إلى مشاركته مع عدد من مسؤولي الشركات في ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني.

كذلك، التقى راخوي رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى الذي أسف لكون الحضور الاقتصادي الإسباني في الجزائر لا يزال “متواضعا”.

وأشاد أويحيى بـ”العلاقات السياسية والتعاون والتبادل التجاري بين الجزائر وإسبانيا” لكنه أوضح أن هذا الإمر لا ينطبق على الاستثمارات.

وذكّر بأن أكثر من 500 شركة إسبانية عملت في الجزائر منذ العام 2000 “لكنها غادرت ما أن أنهت عملها”.

والتقى راخوي بعدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكتب على حسابه في تويتر “بحثت مع الرئيس بوتفليقة قضايا إقليمية تهم إسبانيا والجزائر”.

وكان راخوي قال أمام ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني أن “إسبانيا زبون جيد للجزائر والجزائر هي مزود جيد للغاز لإسبانيا”، مشيرا إلى أن “علاقاتنا الاقتصادية لا تقتصر على ذلك ونحن نطمح إلى المزيد”.

وذكر وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي لدى افتتاح ملتقى الأعمال أن قيمة المبادلات التجارية مع إسبانيا بلغت 7 مليارات يورو كما أن “إسبانيا هي ثالث زبون للجزائر وخامس ممون لها” ما يجعلها “من أهم الشركاء للجزائر”. ورغم ذلك فإن هذه العلاقات “لم ترق بعد إلى تطلعاتنا”.

وردت الوزيرة الإسبانية أن “من الأهمية بمكان جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز قطاع المقاولات الجزائري”، لذلك “من الضروري مراجعة القوانين التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لتحفيزها”.

وبين القواعد التي أثارت الجدل بالنسبة للاستثمارات الخارجية قاعدة 51/49 التي تفرض على كل مستثمر أجنبي أن يشرك معه مستثمرا جزائريا أو عدة مستثمرين بحيث يكون للأجنبي 49 في المئة من المشروع فقط.

كما أسفت بونثيلا لانخفاض الصادرات الإسبانية نحو الجزائر “بنسبة 11 في المئة بسبب القيود التي تفرضها الجزائر”.

ورغم ذلك، أكدت أن إسبانيا “لا تعتبر العجز التجاري (…) مع الجزائر مشكلة بالنسبة لنا، لكننا نعتبر أن القيود التي تضعها البلاد على الواردات من منتجات معينة تؤثر بشكل كبير على الصادرات الإسبانية”.

وتأثرت الجزائر كثيرا بانخفاض أسعار النفط الذي يشكل 50 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي و60 في المئة من ميزانيتها و95 في المئة من مداخيل البلاد.

ولمواجهة هذا العجز في المداخيل، فرضت الجزائر منذ 2016 قيودا على الواردات عبر منع ما يقارب 900 منتج.

واعتبرت وزيرة الدولة الإسبانية أن “الانفتاح هو الطريق إلى الانتعاش (الاقتصادي) وشركاتنا ما زالت تؤمن بمستقبل الجزائر الواعد”.

من جهته، أقر أويحيى بان القيود التي فرضت على الواردات بسبب تراجع أسعار النفط أثرت على العلاقات التجارية مع إسبانيا، موضحا أنها “إجراءات موقتة نأمل بأن ترفع خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات” وداعيا شركاء الجزائر إلى “تفهم” هذا الأمر.

(أ ف ب)