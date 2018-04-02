“لعنة كارما ” تعيد هيفاء وهبي لجمهورها –(صور)

لندن-”القدس العربي”:

عادت الفنانة هيفاء وهبي من رحلة الاختفاء عن جمهور حسابها على “إنستغرام” والتي امتدت لأسبوع.

وقامت هيفاء بنشر صورة لها من كواليس المسلسل الذي تقوم بتصويره لموسم رمضان المقبل.

هيفاء لم تكشف عن الدور الذي تقوم به في المسلسل، مكتفية بإعلان اسمه فقط وهو “لعنة كارما “.

ويُذكر أن المسلسل يشارك في بطولته كل من الفنانة عبير صبري، وسماح أنور، وخالد زكي، وإيناس كامل، وباسل الزارو، وشيرين، وتأليف عبير سليمان، وإخراج خيري بشارة، وفق معلومات متداولة

كما نشرت هيفاء صورة أخرى لها على حسابها على “إنستغرام” وهي على طريق القاهرة- اسكندرية الصحراوي.