ترامب يدعو الجيش لحراسة الحدود مع المكسيك

واشنطن: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جيش بلاده لحراسة الحدود مع المكسيك حتى استكمال بناء الجدار الحدودي بين البلدين.

جاء ذلك خلال مأدبة غداء جمعت ترامب مع قادة دول البلطيق، الثلاثاء، بواشنطن، بحسب إعلام محلي.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع وزير دفاعه، جيمس ماتيس، من أجل القيام ببعض الإجراءات العسكرية على الحدود، إلى أن يتم استكمال بناء الجدار الحدودي، واصفا ذلك بـ”الخطوة الكبيرة”.

وأوضح ترامب “لا يمكن لأناس أن يتدفقوا إلى بلادنا بشكل غير قانوني ويختفون، ولا يمثلون أبدا أمام المحكمة”، في إشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

ومؤخرا، نشر ترامب، عبر صفحته على “فيسبوك”، صورا لعمليات بناء الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ودعا ترامب خلال الأيام الأخيرة الكونغرس في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” إلى تشديد قوانين الهجرة في البلاد.

ويعد بناء جدار حدودي مع المكسيك، أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدمها ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك، 3 آلاف كيلو متر؛ منها نحو ألف و100 كم مغلقة بجدار وأسلاك شائكة، لكن هذا القسم فيه عدد من الفتحات التي تتم من خلالها عمليات التهريب والتسلل.

وحسب إحصاءات 2014، فإنّ عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يعيشون في الولايات الأمريكية، يبلغ 11.1 مليون شخصاً، منهم 52 في المئة من المكسيك، و15 من دول أمريكا الوسطى، و12 في المئة من دول القارة الآسيوية، و6 في المئة من أمريكا الجنوبية، و5 في المئة من جزر الكاريبي، و5 في المئة من دول القارة الأوروبية وكندا، والبقية من دول أخرى.

وأوضح تقرير لشركة (PEW) الأمريكية للأبحاث أنّ 8 مليون من المهاجرين غير القانونيين المكسيكيين، يعملون حالياً داخل الأسواق الأمريكية، ويشكلون 5 في المئة من إجمالي اليد العاملة الأمريكية.