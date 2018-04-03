باريس يقترب من خطف هدف مانشستر يونايتد وتشيلسي!

لندن-”القدس العربي”:

ترددت أنباء في بعض الصحف البريطانية، عن اقتراب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، من الحصول على توقيع مدافع توتنهام توبي ألديرفيريلد، الذي فشل رئيس ناديه دانيال ليفي في إقناعه بتمديد عقده، الذي سينتهي منتصف العام القادم.

صحيفة “ديلي ميل”، أكدت أن بقاء الدولي البلجيكي مع “الليلي وايتس″ لموسم آخر، بات شبه مستحيل، بعد وصول مفاوضات تجديد عقده لطريق مسدود، لتمسكه بالحصول على راتب أسبوعي لا يَقل عن 200.000 جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي لم توافق الإدارة عليه، بحجة الحفاظ على سياسة الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وأشارت نفس الصحيفة، إلى أن الإدارة الباريسية على أتم الاستعداد للموافقة على كافة شروط مدافع أتليتكو مدريد السابق، نظير الحصول على توقيعه قبل الراغبين في ضمه، وفي مقدمتهم الثنائي الإنكليزي تشيلسي ومانشستر يونايتد، بالإضافة لعملاق الليغا ريال مدريد.

وتُجمع الصحف الإنكليزي منذ فترة أن صاحب الـ29 عامًا، سيكون أول الراحلين عن السبيرس في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على اعتبار أن وكيل أعماله اتفق مع رئيس النادي على السماح للاعب بالرحيل مقابل رسوم لا تزيد عن 45 مليون جنيه إسترليني، أو اللجوء لخيار تفعيل بند الشرط الجزائي الذي لا يزيد عن 25 مليون، إذا أراد النادي اللندني التمديد 12 شهرًا أخرى.

وعانى ألديرفيريلد من إصابة سيئة في أوتار الركبة، على إثرها غاب عن الملاعب ثلاثة أشهر في شهر نوفمبر الماضي، ومنذ عودته لم يُشارك سوى في مباراتين في كأس الاتحاد الإنكليزي، لكن قبل الإصابة كان من أهم الأعمدة الأساسية في مشروع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو، وعلى مدار الموسمين ونصف الماضيين، شارك مع الفريق في 111 مباراة وتمكن من تسجيل ستة أهداف، منهم خمسة في الدوري في 78 مباراة.