مايا دياب تفتح نيرانها على فضل شاكر وتصفه بـ “ إرهابي وقح “

لندن-”القدس العربي”:

وصفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الفنان فضل شاكر عقب ظهوره الإعلامي بأغنية، بأنه إرهابي وقح.

وصف مايا دياب غردت به على حسابها على “تويتر” حيث كتبت قائلة: “فضل شاكر إرهابي وقح صراحةً

هجوم مايا الأخير على شاكر أعاد لأذهان المتابعين تصريحات فضل شاكر التي والتي وصف فيها مايا دياب بـ “غيمة سوداء”.

وبهذا الهجوم تكون مايا دياب قد نقلت الجدل حول عودة فضل شاكر للساحة الفنية من البرامج التلفزيونية إلى فضاء التواصل الاجتماعي، ولايزال البعض يترقب كيف سيرد شاكر على مايا دياب.