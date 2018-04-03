ترامب سيتخذ قريبا قرارا بشأن وجود القوات الأمريكية في سوريا.. ويقترح أن تدفع السعودية فاتورة بقائها

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يفكر جديا بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا وسيتخذ قريبا قرارا بشأن تقليص الدعم في البلد الذي تمزقه الحرب.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي إلى جانب رؤساء ثلاث دول من البلطيق “مهمتنا الأساسية في هذا الصدد هي التخلص من داعش. اقتربنا من إتمام هذه المهمة وسنتخذ قريبا قرارا بالتنسيق مع آخرين بشأن ما سنفعله. أريد الخروج. أريد أن أعيد جنودنا لوطنهم”.

وتابع ترامب أنه سيتشاور مع الحلفاء واقترح أن تدفع السعودية فاتورة القوات الأمريكية الموجودة في سوريا. وأوضح أن “السعودية مهتمة جدا بقرارنا. وقلت، حسنا، كما تعلمون فإذا كنتم تريدوننا أن نبقى فربما يتعين عليكم ان تدفعوا”.

بيد أن بريت مكغورك المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد “الدولة” (داعش) قال خلال منتدى في واشنطن، اليوم الثلاثاء، “نحن في سوريا لمحاربة داعش. هذه مهمتنا ومهمتنا لم تنته وسنكمل تلك المهمة”.

(وكالات)