غوارديولا يؤكد غياب هدافه عن معركة ليفربول

لندن-”القدس العربي”:

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا، غياب هداف النادي التاريخي سيرخيو أغويرو عن مواجهة الغد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وذلك لعدم تعافيه من إصابته في عضلات الفخذ، التي أبعدته عن التدريبات الجماعية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وغاب صهر مارادونا السابق عن تجمع منتخب بلاده الأرجنتيني الأخير، التي انتهى بكابوس الخسارة النكراء أمام منتخب إسبانيا بسداسية مقابل هدف، وكان من المتوقع أن يعود من الإصابة في غضون أسبوع لـ10 أيام، لكنه تجاوز المدة، والأسوأ من ذلك أن غيابه قد يمتد لأكثر من ثلاثة أسابيع، إذا لم يسترد كامل لياقته البدنية قبل استضافة مانشستر يونايتد في ديربي الست.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول موقف ألكون من المشاركة أمام حُمر الميرسيسايد، فأجاب في المؤتمر الذي عقده اليوم على هامش القمة الأوروبية الإنكليزية الخالصة “لم يأت معنا وبقى في مانشستر. كما تعرفون أصيب قبل أسبوعين، ولم يتعاف بنسبة 100%، ونأمل أن يكون لائقًا لمباراة الديربي”.

وبعد ثلاثة أيام من ديربي الغضب، سيكون غوارديولا ورجاله على موعد مع استضافة محمد صلاح ورفاقه على ملعب “الاتحاد” مساء الأربعاء الأسبوع المُقبل، في مواجهة إياب الدور ربع النهائي للكأس ذات الأذنين.