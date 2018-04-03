أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا العلاقات الإستراتيجية ومكافحة الإرهاب

الدوحة: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما في مكافحة التطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ترامب، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتأتي المباحثات الهاتفية قبل زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وجرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين”.

كما تم “مناقشة عدد من القضايا الراهنة لاسيما مكافحة التطرف والإرهاب وجهود الدولتين المشتركة في هذا المجال”.

كما تبادل الزعيمان “وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وفي يوليو/تموز 2017 وقعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية لمكافحة الإرهاب، تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.

(الأناضول)





