النائب العام السعودي: الحملة على الفساد قائمة ولن تنتهي إلا بانتهاء قضايا الفساد

الرياض: قال النائب العام السعودي، اليوم الثلاثاء، إن حملة الحكومة على الفساد، التي استهدفت أعضاء من النخبة السياسية ورجال الأعمال في البلاد، العام الماضي، ستشمل القضايا البسيطة.

وقال سعود المعجب، في تصريح للتلفزيون الرسمي بث على الإنترنت، “الحملة قائمة ما دام يوجد ولو قضايا بسيطة … ولن تنتهي إلا بانتهاء قضايا الفساد”. ولم يذكر تفاصيل.

وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني بناء على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان، وجرى استجواب كثير منهم في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، ومن بينهم المستثمر العالمي الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة التي تقول إنها رتبت لجمع أكثر من مئة مليار دولار من مثل هذه التسويات.

وأعيد افتتاح الفندق أمام الجمهور في فبراير/ شباط بينما ظل 56 شخصا لم يتوصلوا لتسويات بحلول ذلك الوقت رهن الاحتجاز وقد يواجهون المحاكمة.

ويقوم بن سلمان بجولة في الولايات المتحدة حاليا للترويج للاستثمار في المملكة، ويصف الحملة على الفساد بأنها حاسمة لإحداث تحول في الاقتصاد المعتمد على النفط والذي طالما عانى من الفساد ويسعى الآن للتكيف مع أسعار الخام المنخفضة.

ومع ذلك، لا تزال السرية تخيم على الحملة إذ لم يتم الكشف سوى عن تفاصيل محدودة بشأن التهم أو التسويات المالية.