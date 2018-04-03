هدف رونالدو من ركلة خلفية مزدوجة يتوج انتصار ريال بثلاثية على يوفنتوس

تورينو (ايطاليا): سجل كريستيانو رونالدو هدفا رائعا بركلة خلفية مزدوجة أذهلت المشجعين في المدرجات والمدرب زين الدين زيدان في انتصار كبير بثلاثية دون رد على مضيفه يوفنتوس في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأفلت رونالدو من الرقابة ليضع فريقه في المقدمة مبكرا بعد ثلاث دقائق ويهز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في دوري الأبطال وهو رقم قياسي. وسجل مارسيلو أيضا هدفا ليضع حدا لمسيرة من خمس سنوات متتالية قضاها يوفنتوس دون هزيمة على ملعبه في المسابقات الأوروبية.

ونال باولو ديبالا بطاقة حمراء ليكمل ليلة كارثية ليوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي.

وكانت أبرز لقطات المباراة الهدف الثاني لرونالدو عندما أرسل داني كارباخال الكرة الى المنطقة ليرتقي رونالدو في الهواء ويركلها في الشباك وهو يدير ظهره لمرمى الحارس العملاق جيانلويجي بوفون.