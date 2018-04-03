إطلاق نار في مقر يوتيوب في كاليفورنيا ومقتل المشتبه بها ووقوع إصابات- (صور وفيديو)

سان فرانسيسكو: أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل برصاص امرأة أطلقت النار في المقر الرئيسي لشركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ثم انتحرت، مشيرة إلى أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقال إد باربريني قائد شرطة سان برونو الواقعة في ضاحية سان فرانسيسكو، في مؤتمر صحافي مقتضب، “لدينا أربعة ضحايا نقلوا جميعا إلى المستشفى مصابين بجروح ناجمة عن سلاح ناري. لدينا شخص توفي متأثرا بجروح تسبب بها لنفسه. وفي الوقت الراهن نعتقد أن هذا الشخص هو مطلق النار”.

بدوره، أعلن مستشفى سان فرانسيسكو العام، استقبال عدد من الإصابات جراء إطلاق النار، بحسب إعلام محلي.

وأظهرت لقطات جوية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الأمريكية، أشخاصا يخرجون من المبنى رافعين أيديهم في الهواء، ومحاطين بعدد مكثف من عناصر الشرطة، كما شوهد ضباط بسترات واقية من الرصاص يقتحمون المبنى.