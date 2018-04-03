﻿ترامب يؤكد لأمير قطر ضرورة إنهاء النزاع الخليجي

واشنطن – الأناضول: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، العلاقات «الاستراتيجية» بين البلدين وجهودهما في مكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد البيت الأبيض لاحقا أن ترامــــب أكد للأمــــير تميم ضرورة إنهاء نــــزاع مجلس التعــــاون الخليـــجي، كما أنه ناقش معه سلوك إيــران «الذي يزداد تهورا» في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من ترامب، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتأتي المباحثات الهاتفية قبل زيارة مرتقبة لأمير قطر إلى واشنطن في وقت لاحـق من الشهر الجاري.

وجــرى خلال الاتصال «استعراض العــــلاقات الاســتراتيجـــية بين البلـدين الصديقــــين، وسبل تعـــزيزها وتنميتـــها بما يحقق المصــالح المشتركة للبلدين».

كما تم «مناقشة عدد من القضايا الراهنة لاسيما مكافحة التطرف والإرهاب وجهود الدولتين المشتركة في هذا المجال».

كما تبادل الزعيمــان «وجهات النظر حــول مجـــمل الأحداث والمستجــدات على الساحتــين الإقليمية والدولية».

وفي يوليو/تموز 2017 وقعت قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في مجالات رئيسية لمكافحة الإرهاب، تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات.