تحقيق أممي حول مقتل وإصابة المئات في غارة لطائرات أفغانية على «مدرسة قرآنية» في منطقة خاضعة لطالبان

قندوز (أفغانستان) – أ ف ب: سقط المئات من المدنيين بينهم أطفال في هجمات جوية شنّها طيران تابع للحكومة الأفغانية على «مدرسة قرآنية» في منطقة قندوز الخاضعة لسيطرة حركة طالبان الأفغانية.

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء أنها تحقق في «تقارير مقلقة» عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين إثر غارة جوية للطيران الأفغاني الاثنين، قال مسؤولون أفغان إنها خلّفت على الأقل مئة ضحية بين قتيل وجريح بينهم عدد كبير من الأطفال.

وقال شهود ومصادر أمنية إن قياديين بارزين في حركة طالبان كانوا يحضرون مع مئات آخرين حفل تخرج للطلاب في المدرسة القرآنية في بلدة داشتي أرشي التي تسيطر عليها طالبان، عند وقوع الغارة.

وأفادت مصادر أمنية عن مقتل 59 شخصا على الأقل من بينهم قادة في الحركة الجهادية.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الضحايا المدنيين من الأطفال.

وقدّم المسؤولون الحكوميون في كابول وقندوز أرقاما متضاربة عن حصيلة القتلى، فيما نفى البعض سقوط ضحايا أو استهداف مدرسة من الأساس. ويعرف عن المسؤولين الافغان التقليل من حصيلة القتلى المدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الافغانية محمد ردمانيش الاثنين «قتل ما لا يقل عن عشرين عنصرا من طالبان بينهم قائد الوحدة الحمراء (وحدة النخبة) في المنطقة إضافة إلى عنصر كبير في مجلس شورى كويتا»، مؤكدا سقوط عدد مماثل من الجرحى.

من جهته، أبلغ قائد الشرطة في قندوز الجنرال عبد الحميد حميدي الثلاثاء عن مقتل «72 من الأعداء» في غارة جوية.

وأضاف أن خمسة مدنيين آخرين قتلوا وأصيب 52 آخرون، لكنه نفى أن يكون الأمر متعلقا باستهداف مدرسة قرآنية أو مسجد.

وأكدت طالبان في بيان الهجوم على المدرسة القرآنية لكنها نفت عقد أي لقاء لعناصرها فيها. وقالت إن نحو 150 شخصا، معظمهم من الأطفال، سقطوا بين قتلى وجرحى جراء الغارة.

وقال قيادي كبير في حركة طالبان الثلاثاء من مكان غير معلوم في باكستان إن المدرسة كان يديرها علماء إسلاميون متعاطفون مع طالبان لكنها كانت مفتوحة للعامة.

وأوضح أن نحو 2000 شخص كانوا في المدرسة الاثنين، من بينهم 750 طالبا، لحضور حفل التخرج، لكنه أصر أن أيا من كبار قادة طالبان لم يكونوا في المدرسة.