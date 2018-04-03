﻿«قسطي بيوجعني» يفتتح موسم «شم النسيم» السينمائي في مصر

القاهرة – «القدس العربي» : يحل موعد الاحتفال بشم النسيم في مصر في التاسع من الشهر الجاري، وهو ما يعتبره صناع السينما موسما لعرض أعمالهم الجديدة، حيث انطلق بالفعل مساء الاثنين في دور العرض فيلم «قسطي بيوجعني»، تأليف وإخراج إيهاب لمعي وإنتاج شركة «سوتير»، بطولة هاني رمزي ومايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبوسريع، وموسيقى تصويرية محمود الشابوري وديكور محمد مراد وتصوير إيهاب حامد.

ويدور الفيلم حول محصل كهرباء يعيش حياة بسيطة، ويقع في العديد من المفارقات الكوميدية التي يتعرض لها أثناء تأدية عمله نتيجة لارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في مصر.

وخلال أيام سيتم طرح فيلم «نورت مصر» بطولة بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد ثروت وأحمد حلاوة ومريم السكرى وتأليف وليد يوسف وإخراج شادي علي.

وينافس المطرب ايساف في موسم شم النسيم بفيلم «صباح الخير»، وتدور أحداثه حول عالم تصوير الإعلانات، حول مخرج إعلانات يعيش قصة حب مع مصممة أزياء.

فيلم «صباح الخير»، بطولة إيساف وراندا البحيري وإلهام عبدالبديع وكوكي ومصطفى هريدي وأحمد تهامي وأحمد فاروق وإيمي سلام، ومنتج فني عرض ماهر ومدير تصوير تامر زين وإنتاج شركة 3A، والعمل سيناريو وحوار هيثم وحيد ومن إخراج أسامة فاضل.

من الأفلام المقرر طرحها أيضا في هذه الفترة فيلم «عامل من بنها»، الذي يناقش سلبيات المجتمع المصري، وهو بطولة عدد من النجوم الشباب ومنهم: محمد ثروت وطاهر أبو ليلة، ومن مسرح مصر حامد الشراب وإبرام نشأت وسارة الدرزاوي وبيشوي، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن الذين سيظهرون كضيوف شرف، منهم لطفي لبيب وسامي مغاورى، والفيلم من إنتاج شركة «كريايفتي» إسلام محمود، وإخراج هالة المدني.