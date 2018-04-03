﻿عالمنا الراهن والتطلع إلى عصر الحكمة

في انتظار عالم أفضل، الحكمة في عالمنا اليوم الفائق التطور، هي ما ينقصنا من أجل إنقاذ كوكبنا الأرضي بما رحب فيه من إنسان و بيئة. فهي الخيار الإنساني الذي ينتظرنا جميعا بعد كل هذا التطور الذي طرأ على الطبيعة و على الإنسان بحيث خلف أثرا سلبيا من حيث عدم توازن بين التقدم الذي طرأ على البيئة في مدلولها الشامل و حقيقتها الوجودية وبين مسعى الإنسان المنفلت عن الحكمة والعقل والأخلاق.

من أخلاق الإنسان إلى أخلاق الدول، مسألة الأخلاق في العلاقات الدولية، مسألة حيوية ومصيرية، بعد التطوّر الهائل و الرائع في الحياة الدولية التي لم تعد تقتصر على فعل الإنسان فقط: زعماء، رؤساء، ملوك، قادة سياسيين.. بل طالت، و بالأساس، فعل الدول و المنظمات على اختلافها وتنوعها ودرجة قوتها ونفوذها. فقد انتقلت الحياة الإنسانية من فعل الإنسان إلى فعل المؤسسات، أي من الإنسان الطبيعي إلى الإنسان الاعتباري، وما يقتضي ذلك من تحوّل وتغيير وتبدّل في الأسس والمعايير الأخلاقية التي تلحق وتلازم حتما العلاقات الدولية.

عدم الإيثار.. و البحث عن المشترك في الخير و المصلحة الإنسانية، التوجه نحو التجرد و عدم الإيثار والبحث المتواصل عن المشترك في الخير والمصلحة، معناه الدخول إلى عالم الأخلاق كاعتبار يأتي بعد السياسي، وإن كان لا يلغيه، بل يحث على توجيهه بالمبادئ الأخلاقية.

الكلمات المفتاحية : الحكمة – الأخلاق – العلاقات الدولية – الإنسانية – الشخصية الاعتبارية – العالم المعاصر- خـطاب قرآنـي إلى الأشـخاص كـافة.

جامعة الأمير عبد القادر – قسنطينة – الجزائر