﻿شاب يمنيّ يُبدِع في فن التوازن بين أشياء مختلفة الأثقال والأحجام والأشكال

صنعاء – « القدس العربي»: يُجِيد حسابات مركز الثقل بصرياً وشعورياً، ويستطيع من خلاله التلاعب بأشكال وأثقال مختلفة ليأتي لنا بصور غاية في التميز والجمال ضمن إبداعات (فن التوزان)؛ ليُبرِز الشاب اليمنيّ عبدالرحمن الشعبي (20 سنة) مُتميزاً كثيراً في هذا الفن على مستوى بلاده.

«بدأتْ علاقتي بفن التوازن بِدءاً من مشاهداتي لإحدى حلقات قناة فضائية عرضتْ تجربة شاب أجنبي في هذا المجال؛ فحفزتني وبدأتُ الممارسة منذ ثلاث سنوات، ومع الممارسة و(التجربة والخطأ) أصبحتُ أُتقِن تركيب الأشكال المتوازنة على اختلاف أحجامها وأشكالها وأنواعها»، يقول عبدالرحمن، مضيفاً لـ «القدس العربي»: «بدأتُ التجارب بالأحجار، وبعد شهرين نزلت صور في موقع «فيسبوك» ولقيتُ تشجيعاً دفعني لتقديم عمل آخر، وهكذا كنت أغيّر التجربة بأشكال أخرى ومواد مختلفة.

تأخر عبد الرحمن عن الالتحاق بالجامعة عامين على الرغم من حصوله على نسبة 94 بالمئة في الثانوية العامة، وذلك بسبب ظروف الحرب التي منعته من مواصلة تعليمه الجامعي.

ثمة عوامل اعتمد عليها هذا الشاب في تطوير تجربته ومهاراته في فن التوازن أبرزها «الممارسة المستمرة والتجريب المتواصل وصولاً إلى اكتساب مهارات معرفة حسابات (مركز الثقل)، وهو ما صرتُ أستطيع حسابه من خلال البصر والشعور».

أصبح عبد الرحمن يستطيع تركيب أشكال متوازنة من أي مواد كانت سواء أحجار أو بلاستيك أو زجاج أو غيرها أو من بين كل تلك المواد؛ وهنا صار يُركّب أشكال من مواد مختلفة وأحياناً من مادة واحدة كالحجر مثلاً أو كؤوس الشاي والعصائر، لكن في أشكال مختلفة.

ما يُميّز تجربته عن بقية التجارب المماثلة، أنه يعمل على كثيراً على جودة التصوير وتوثيق الأشكال فوتوغراف وفيديو وبمستوى محترف؛ لدرجة «أن تركيب بعض الأشكال وضبط إيقاع توازنها قد لا يأخذ مني وقتاً طويلاً، بينما يأخذ تصويرها ضِعف وقت إنجازها، وهنا تجدني أهتم كثيراً بجودة الصورة، وأعدّ الجمال هنا هو جمال الصورة؛ لأن جمال الصورة يعكس براعة وجمال التوازن في العمل» يقول عبدالرحمن.

ما زال ينظر إلى أهدافه من هذه الأعمال ما بين الهواية والاحتراف؛ فهو لا يريد أن يحترف في مجالها؛ لأن له أهداف أخرى في حياته، لكنه صار يعتبر هذه التجارب جزءاً مهماً من حياته، وأصبح لا يستطيع الانقطاع عنها لاسيما في ظل ما تلقاه أعماله لدى الناس من رضا واهتمام وتشجيع.

ثمة أشياء تساعده على اتقان (فن التوازن) خلال إنجاز هذه الأشكال… يقول «يساعدني على ذلك هدوء أعصابي وأيضاً كثرة الممارسة، وتحدي نفسي من خلال محاولة أتقان أشكال صعبة في أوقات قياسية».

ويضيف أن أهم ما يعتمد عليه تجاحه في هذا المجال هو «الصبر والتركيز والإحساس بمركز الثقل لكل جسم، وأيضاً الممارسة؛ وهي أهم شيء؛ لأنه قد يأخذ منك إنجاز بعض الأشكال من 4 إلى 6 ساعات…فاذا توفرت لديك هذه العوامل فاعتقد أنك تستطيع تمارس هذا الفن».

وفي ذلك كتبَ وزير الثقافة اليمنيّ الأسبق خالد الرويشان في تدوينة في «فيسبوك» عند مشاهدته أعمال هذا الفنان: «رأيتُ واكتشفتُ جواهر هذا الشاب العبقري… جواهر البلاد؛ البلاد التي غمرها الغبار والظلام لكنها رغم ذلك تشي وتشير وتقول أنا هنا؛ سينقشع الغبار وتبقى جواهر، البلاد.بلادٌ تنجب مثل هؤلاء الشباب وفي هذه الظروف لن تموت».