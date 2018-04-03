﻿كليب هشام الحاج «ما قدّر الله» نقلة نوعية مع الشركة المنتجة

بيروت – «القدس العربي» : من نجاح إلى آخر يواصل النجم اللبناني هشام الحاج أعماله الفنيّة التي تستحوذ على اعجاب الجمهور، وقد انسحب هذا النجاح على أغنيته الجديدة «ما قدّر الله» والكليب الخاص بها الذي صوّره تحت اشراف المخرج زياد خوري.

وقد لقي هذا العمل الفنيّ منذ طرحه اعجاب الجمهور وهذا ما برهنته نسب المشاهدات العالية التي حصدها محققّاً أصداء إيجابية لناحية ضخامة العمل الذي انتجته شركة «لايف ستايلز ستوديوز» المشهود لها بابداعاتها الفنية المنوعة في انتاجاتها والتي تترجم بأفكار خلاقة ما جعلها الرقم الصعب في عالم الانتاج الفنيّ على صعيد الشرق الأوسط.

وحجز الكليب الجديد مكانة مميّزة له امام شرائح الجمهور العربيّ التوّاق إلى الافكار الجديدة والمميزة شكلاً ومضموناً، وهذا الامر لم تبخل عليه الشركة المنتجة التي لم تأبه بالإمكانات المادية بل رصدت للعمل ميزانية ضخمة تماشياً مع ما تنتهحه من طابع عالميّ في انتاجاتها التي انعكست ابداعاً ورقيّاً على المشاهد،فجاء الكليب محدثاً نقلة نوعية ولاسيما مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وأبرزها «النقل الفضائي «لتصوير المشاهد الأمر الذي ساهم في رسم مسار جديد في عالم الكليبات العربية.