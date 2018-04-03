﻿«المصرية للاتصالات» تنفي توقف قرض بقيمة 13 مليار جنيه

القاهرة – رويترز: نفت «المصرية للاتصالات» أمس الثلاثاء توقف قرض بقيمة 13 مليار جنيه (738.64 مليون دولار) يسعى أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الهاتفية الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول عليه منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقالت الشركة، المملوكة للحكومة بنسبة 80 في المئة، في رسالة إلى أمس «إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفي إجراءاتها الطبيعية». وكانت مصادر مصرفية قد قالت في وقت سابق أمس أن القرض «متوقف».

وقال مسؤول في أحد البنوك المشاركة في القرض مشترطا عدم نشر اسمه «البنك المركزي طالب البنوك بإعادة الدراسة الإئتمانية للقرض مرة أخرى في ضوء الميزانية الجديدة للشركة وتوقعات الأداء بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد في ضوء التدفقات النقدية».

وفي يونيو الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد البحيري ان الهدف من اقتراض 13 مليار جنيه على ثماني سنوات هو الاستثمار في البُنية التحتية وخدمات الإنترنت والمحمول.

ويرتب القرض «البنك الأهلي المصري» و»البنك التجاري الدولي» و»بنك مصر» و»بنك قطر الوطني الأهلي» و»كريدي أغريكول».

وقال أحد المصادر «طلب البنك المركزي عمل دراسات جديدة يعني توقف القرض». وقال مسؤول في أحد البنوك «الشركة تبحث حاليا عن بدائل تمويلية أخرى بجانب الدراسات الجديدة التي تقوم بها مع البنوك».

وكانت «المصرية» للاتصالات وقعت في سبتمبر/أيلول 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه. وتملك الشركة 45 في المئة من أسهم «فودافون مصر»، أكبر شركة للمحمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.