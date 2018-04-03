﻿«علي بابا» القابضة الصينية تقاضي شركة في دبي لاستخدام إسمها بغرض التضليل

نيويورك – رويترز: أقامت مجموعة «علي بابا» القابضة دعوى قضائية بحق شركة مقرها دبي تتهمها بأنها أحدثت ارتباكا باستخدام اسمها التجاري لجمع أكثر من 3.5 مليون دولار في صورة عملة مُشَفَّرة باسم «علي بابا كوينز».

وقالت في شكوى قدمتها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن ان «استخدام مؤسسة علي بابا كوين الظاهر والمتكرر والمضلل عن قصد» لعلامتها التجارية يستهدف إرباك المستهلكين ليعتقدوا أن منتجاتها مرتبطة أو معتمدة من شركة التجزئة الإلكترونية الصينية. ولم ترد «علي بابا كوين»، المعروفة أيضا باسم مؤسسة «إيه.بي.بي.سي»، ولا مكتبها للمحاماة حتى الآن على طلبات للتعقيب خارج ساعات العمل الرسمية. وبعد ساعات من تقديم الدعوى، أصدرت كيمبا وود، القاضية في المحكمة الأمريكية الجزئية، أمر تقييد مؤقتا يطلب من «علي بابا كوين» أن تشرح في 11 أبريل/نيسان الأسباب التي قد تحول دون توجيه مزيد من دعاوى انتهاك القانون بحقها.

وتطالب الدعوى بوقف المزيد من الانتهاكات المزعومة ودفع تعويض واتخاذ إجراء عقابي عن الأضرار التي لحقت بالشركة، وذلك وفقا للقانون الاتحادي وقانون نيويورك.

,تنخرط «علي بابا» كثيرا في دعاوي بشأن البيع المزعوم لسلع مقلدة على موقعها الإلكتروني وذلك كمدع أو مدع عليه.

وتقول أوراق الدعوى أنه رغم أن «علي بابا» كررت القول بأنها «غير مهتمة بدخول مجال العملات المُشَفَّرة» فإن ارتباكا بشأن دورها قد انتشر عبر وسائل الإعلام وإن علي بابا كوين «لم تفعل شيئا لمجابهة هذا الارتباك أو تصحيحه».