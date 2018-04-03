﻿نمو عائدات تونس السياحية 23%

تونس – رويترز: قالت الحكومة التونسية أمس الثلاثاء ان عائدات السياحة زادت 23 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مع تعافي القطاع من آثار هجمات دامية في 2015.

وذكرت وزارة السياحة أن العائدات بلغت 457 مليون دينار (190.63 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ارتفاعا من 371 مليون دينار في الفترة نفسها من 2017. وبعد ثلاث سنوات من هجومين داميين قتل فيهما ارهابيون عشرات السياح في فندق في منتجع سوسة الساحلي وفي متحف باردو في العاصمة تونس، بدأت وكالات السفر العالمية الكبرى في العودة إلى تونس هذا العام في مؤشر على تعافي السياحة مع تحسن الوضع الأمني بشكل كبير. ويمثل قطاع السياحة في تونس حوالي ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعتبر مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة والتوظيف.

وفي فبراير/شباط، قالت وزيرة السياحة سلمى اللومي ان تونس تتوقع استقبال حوالي ثمانية ملايين سائح هذا العام للمرة الأولى.

(الدولار يساوي 2.3973 دينار تونسي).