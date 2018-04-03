﻿مصدر سياسي رفيع في «جيش الإسلام» لـ «القدس العربي»: لن نخرج من دوما ونترك المدنيين فيها

دمشق – «القدس العربي»: بالرغم من بدء تنفيذ الاتفاق الأولي الذي توصل اليه جيش الإسلام مع الجانب الروسي بشأن مدينة دوما، بالتزامن مع وقف لاطلاق النار، لايزال الغموض يلف تفاصيل الجلسات التفاوضية، ومآلات جيش الإسلام الذي يربط مصيره بمصير أكثر من 180 ألف مدني محاصر في مدينة دوما، آخر معاقل المعارضة في محيط دمشق، حيث يجري ذلك بالتوازي مع تحضير العاصمة أنقرة لانعقاد القمة الثلاثية بحضور بوتين وروحاني لبحث الأزمة السورية، فيما حمّل رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن مصطفى رسالة رسمية إلى رئيس تركيا رجب طيب اردوغان، دعاه فيها إلى السعي في حلحلة العملية السياسية بما يتناسب مع القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار 2254، وتطبيق وقف اطلاق النار وايصال المساعدات إلى المحاصرين.

مصدر سياسي رفيع لدى جيش الإسلام طلب حجب هويته، قال في اتصال مع «القدس العربي» ان المفاوضات مع الجانب الروسي لازالت قائمة دون التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن البنود المتفق عليها حتى الآن بين الجانبين مغايرة لما أعلنه النظام السوري ووكالاته الاعلامية، مضيفاً «لكنني اجزم بأن جيش الإسلام لن يخرج من دوما وهناك مدنيون في داخلها».

وأوضح المصدر المشارك في عملية المفاوضات «ان من خرج من مدينة دوما هم من الجرحى والمصابين، وبعض المقاتلين العالقين في المدينة وهم غير تابعين لجيش الإسلام قطعاً».

وعزا المتحدث تكتم جيش الإسلام عن نتائج الجلسات التفاوضية إلى ان «أجواء المفاوضات اشبه ما يكون بأجواء الحرب، بل هي اقسى من معارك القتال، ولا يمكن ان نتحدث بكل شيء»، رافضاً الحديث عن الاحتمالات المتوقعة حول مصير مدينة دوما وجيش الإسلام، وما اذا كانت عودة المواجهات العسكرية والحصار أمراً متوقعاً حيث قال «الادلاء بأي تصريح من هذا القبيل سوف يؤدي إلى معضلة بين الناس سواء بالنفي او الايجاب، وما يهمنا ان لا يلعب النظام على وتر الحرب النفسية لدى المدنيين في دوما، ولا نستطيع أن نقول إننا وصلنا إلى اتفاق، ولا يمكن القول إننا لم نتوصل لأي اتفاق».

وفي الطرف النقيض، اكدت وسائل الاعلام الناطقة باسم النظام السوري التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام، مشيرة إلى ان من يخرج من مدينة دوما هم مقاتلو التشكيل المعارض، حيث قالت وكالة سانا للانباء ان عملية إخراج مقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم من مدينة دوما قد استؤنفت يوم امس الثلاثاء في الغوطة الشرقية بريف دمشق عبر ممر مخيم الوافدين، مشيرة إلى إخراج مجموعة من الحافلات كدفعة أولى تقل 1130 من مقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم باتجاه جرابلس، بإشراف الهلال الأحمر السوري بعد أن خضعوا لتفتيش دقيق.

يوري يفتوشينكو ممثل المركز الروسي للمصالحة قال ان عملية انسحاب «مسلحي التشكيلات المسلحة غير الشرعية وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما تستمر لليوم الثاني، ولهذه الأغراض، يواصل الممر الإنساني الذي يضم نقطة التفتيش بالقرب من مخيم الوافدين عمله، وخرج عن طريق هذا الممر الإنساني خلال الـ24 ساعة الماضية 1146 مسلحاً مع أفراد عائلاتهم، وتم نقلهم إلى قرية قلعة المضيق لمنطقة خفض التوتر في إدلب بصحبة سيارات خدمة الأمن وسيارات الإسعافات من قبل الهلال الأحمر السوري وكذلك عسكريي الشرطة العسكرية الروسية، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية انه ومنذ 28 شباط/ فبراير، غادر 30376 شخصاً مدينة دوما. وإجمالًا منذ بدء الهدنة الإنسانية، خرج من منطقة الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المساعدة الروسي 154286 شخصاً.

وأفاد مصدر ميداني من مدينة دوما لـ «القدس العربي» بأن القافلة المهجرين الأولى، التي تدخل في اطار الاتفاق بين جيش الإسلام والجانب الروسي، غادرت امس الثلاثاء المدينة عبر مخيم الوافدين، وتقل نحو 1000 شخص، وتضم جرحى جيش الإسلام واعلاميين تابعين له مع عائلاتهم، عشرات الحالات الإنسانية من المدنيين، فيما كان قد خرج يومي الاثنين والثلاثاء ضمن اتفاقية «فيلق الرحمن» بالتفاهم مع جيش الإسلام، قافلتين من مقاتلي «فيلق الرحمن» العالقين في مدينة دوما وعشرات المدنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية وإدارية خرجت من مدينة «دوما» يوم الاثنين، ووصلت إلى أبواب مدينة جرابلس صباح الثلاثاء حيث منعت من قبل السلطات التركية من الدخول.

وقالت مصادر ميدانية مطلعة لـ «القدس العربي» ان القوات التركية منعت قافلة مهجري مدينة دوما، من دخول مدينة الباب في ريف حلب، وتضم القافلة حوالي 21 حافلة وتقل أكثر من 1200 بينهم شخصيات تابعة للحكومة السورية المؤقتة منها نائب رئيس الحكومة السورية المؤقتة أكرم طعمة، ورئيس مديرية الصحة في دمشق وريفها عماد قباني، وبعض إعلاميي جيش الإسلام، إضافة إلى 400 طفل و316 امراة، و136 مصاباً بحالات حرجة، منعاً لوصولهم إلى مدينة جرابلس التي تسيطر عليها قوات درع الفرات المدعومة من قبل الجيش التركي.

وأفاد الناشط الإعلامي مصطفى الحيدر من مدينة الباب بأن مظاهرات شعبية ضمت ناشطين إعلاميين ومسؤولي إغاثة ومؤسسات مدنية وخدمية خرجت في معبر «ابو الزندين» في مدينة الباب، مطالبة بفتح المدينة، بعد منع القوات التركية قافلة مهجري مدينة دوما من دخول مـدينة الـباب.