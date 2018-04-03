﻿أنباء عن طلب «جيش الإسلام» انتشار شرطة روسية «مسلمة» في دوما

دمشق ـ «القدس العربي» : قالت مصادر قريبة من ملف المفاوضات المتعلقة بمدينة دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية في ريف دمشق أن هذه المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرف الحكومي السوري ومعه الطرف الروسي من جهة وقيادات تنظيم جيش الإسلام من جهة أخرى، لاسيما في ملفين رئيسيين الأول يتعلق بالمخطوفين الموجودين لدى جيش الإسلام وعددهم بالمئات والثاني بالمدنيين من سكان مدينة دوما.

المصادر تقول لـ «القدس العربي» إن جيش الإسلام طلب بقاء معظم مدنيي مدينة دوما داخل المدينة ولكن بشرط دخول قوات شرطة عسكرية روسية إلى دوما وانتشارها داخل المدينة، وطلب جيش الإسلام أن تكون الشرطة العسكرية الروسية تلك «مسلمة» حصراً من الشيـشان ودول قوقـازية أخـرى تـدين بالإسـلام.

وقالت إن الشرطة الروسية العسكرية التي كانت تُشرف إلى جانب قوات من الجيش السوري على إجلاء مقاتلي حركة أحرار الشام وعائلاتهم من داخل مدينة حرستا كانوا «مسلمين» من جمهورية الشيشان الروسية وذلك بطلب من قيادات حركة أحرار الشام حينها

فيما بقي حوالي 10 آلاف مدني داخل مدينة حرستا دون أن تنتشر شرطة عسكرية روسية «مسلمة» لاحقاً في حرستا، حيث انتشرت وحدات تابعة للجيش السوري إضافة لوحدات أمنية سورية.