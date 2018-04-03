﻿منظمو دورة ألعاب الكومنويلث في أستراليا: نحن مستعدون

غولد كوست (أستراليا) ـ د ب أ: أعلن منظمو دورة ألعاب الكومنويلث المقررة في مدينة غولد كوست الأسترالية، أمس الثلاثاء استعدادهم لافتتاح النسخة رقم 21 من الدورة في وقت لاحق اليوم. وقالت كيت جونز الوزيرة الأسترالية لشؤون دورة ألعاب الكومنويلث «أمامنا أقل من 24 ساعة (على انطلاق الدورة). ونحن مستعدون. سنقدم أفضل نسخة على الإطلاق من دورة ألعاب الكومنويلث هنا في غولد كوست».

وأضافت «هذه الرحلة بدأت قبل 3511 يوما عندما قررت الحكومة التقدم بطلب استضافة الدورة… سيكون حدثا هائلا».

والتزم المنظمون الصمت بشأن حفل الافتتاح في استاد كارارا، والذي سيشهد إعلان بدء الدورة رسميا من قبل الأمير تشارلز.

وستكون متابعة فعاليات دورة الكومنويلث عبر شاشات التلفاز متاحة ل 1،5 مليار مشاهد حول العالم، وسيتولى إحياء حفل الافتتاح نجوم أستراليون من بينهم المغنية دلتا جودرم والمغنية دامي إيم التي تحمل الجنسيتين الأسترالية والكورية الجنوبية.

بيع مليون و700 ألف تذكرة لمباريات المونديال

برلين ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الثلاثاء عن بيع نحو مليون و700 الف تذكرة لمونديال روسيا بعد بيع حوالي 400 الف تذكرة في المرحلة الأحدث من عملية بيع التذاكر. وأوضح، أنه تم بيع 394 الف و433 تذكرة بأسبقية الحجز خلال المرحلة التي بدأت في 13 مارس/ آذار الماضي.

واستحوذ الروس على أغلب التذاكر بشراء 216 الف و134 تذكرة، ثم حلت الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتأهل للمونديال في المركز الثاني بإجمالي 16 الف و462 تذكرة ثم الأرجنتين في المركز الثالث بإجمالي 15 الف وست تذاكر، ثم كولومبيا في المركز الرابع بإجمالي 14 الف و755 تذكرة ثم المكسيك في المركز الخامس بإجمالي 14 الف و372 تذكرة.

وتنطلق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال في 18 ابريل/ نيسان الجاري بأسبقية الحجز.

ويبلغ إجمالي عدد تذاكر المونديال نحو 2،5 مليون تذكرة (مليونان و503 آلاف و957 تذكرة).

وتتراوح أسعار تذاكر المونديال بين 85 يورو لأقل الأسعار في مباريات دور المجموعات و900 يورو لمباراة النهائي.

إقالة ستاركوفس من تدريب منتخب لاتفيا

ريجا ـ د ب أ: أعلن الاتحاد اللاتفي لكرة القدم أمس الثلاثاء عن إقالة مدرب المنتخب الأول الكساندرس ستاركوفس بعد الهزيمة أمام منتخب جبل طارق المتواضع 1 / صفر.

وأوضح اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة التابع له اتخذ قرار إنهاء الولاية الثالثة لستاركوفس، بعد الهزيمة أمام جبل طارق بهدف نظيف، والتي حقق من خلالها منتخب جبل طارق فوزه الثاني فقط على المستوى الدولي.

وتولى ستاركوفس 62/ عاما/ تدريب المنتخب اللاتفي في نيسان/ابريل الماضي خلفا لماريانز باهارز.وسبق لستاركوفس تدريب منتخب لاتفيا مرتين، حيث كانت الأولى ما بين عامي 2001 و2004، فيما كانت الثانية من عام 2007 حتى عام 2013. وقاد ستاركوفس المنتخب اللاتفي للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2004) التي أقيمت في البرتغال، محققا أكبر إنجاز كروي للبلد الواقع في منطقة البلطيق.

مانشستر يونايتد يعلن عن تذاكر مخفضة للشباب في موسم 2018ـ 2019

لندن ـ رويترز: أعلن مانشستر يونايتد أنه سيقدم تذاكر مخفضة قيمتها 15 جنيها استرلينيا (21 دولارا) للشباب الذين تبلغ أعمارهم 18-25 عاما في موسم 2018-2019 بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، مع تجميد أسعار التذاكر الموسمية للعام السابع على التوالي.

وسيكون موقع التذاكر الجديدة في الجزء الأسفل من مدرج ستريتفورد إند الشهير في استاد أولد ترافورد وستمثل جزءا من جهود النادي لتحسين الأجواء في المدرجات بعد انتقادات من المدرب جوزيه مورينيو في وقت سابق بالموسم.

وقال ريتشارد أرنولد مدير مجموعة يونايتد في بيان «تقديم تذاكر مخفضة للشباب نابع من اقتراحات مجموعات المشجعين في منتدى الجماهير لدينا، والتي تهدف إلى بناء أجواء تشجيع حماسية».

ويعني تجميد الأسعار عدم وجود زيادة في تكلفة التذكرة الموسمية في استاد أولد ترافورد في ثمانية من اخر تسعة أعوام.

أسطورة الملاكمة ماني باكياو يلتقي مع بطل العالم ماتيس

بوينس آيرس ـ د ب أ: أعلن الملاكم الأمريكي السابق ومنظم المباريات، أوسكار دي لا هويا، أن أسطورة الملاكمة العالمية، الفلبيني ماني باكياو، سيلتقي مع الأرجنتيني لوكاس ماتيس، البطل الحالي للوزن المتوسط للرابطة العالمية للملاكمة.

وقال دي لا هويا : «”لقد بات الأمر مؤكدا: بكل فخر أعلن لكم رسميا أن بطل العالم في الوزن المتوسط للرابطة العالمية للملاكمة ماتيس سيدافع عن لقبه أمام ماني باكياو في كوالالمبور في ماليزيا يوم السبت 14 يوليو/تموز».

وسيواجه باكياو39/ عاما/ بطل الرابطة العالمية للملاكمة بعد أكثر من عام من مباراته الأخيرة التي خسرها أمام الأسترالي جيف هورن في حزيران/يونيو 2017 .

وتوج ماتيس بلقب بطل العالم في الوزن المتوسط بعدما فاز بالضربة القاضية على التايلندي تيوا كيرام في 27 كانون ثان/يناير الماضي.وفاز الملاكم الأرجنتيني في 39 انتصارا (36 بالضربة القاضية) وأربع هزائم، فيما حصد باكياو، بطل العالم عدة مرات، 59 فوزا (38 بالضربة القاضية) وتلقى سبع هزائم وحقق التعادل في مباراتين.