﻿نجم رياضة التزلج النرويجي بيورندالن يعلن اعتزاله في نهاية الموسم

أوسلو ـ د ب أ: أعلن نجم البياثلون النرويجي أوله إينار بيورندالن أمس الثلاثاء اعتزاله بنهاية الموسم، لينهي بذلك مسيرة احترافية حافلة استمرت 25 عاما وشهدت تتويجه بثماني ميداليات ذهبية أولمبية.

وقال بيورندالن 44/ عاما/ في مؤتمر صحافي «إنه الموسم الأخير بالنسبة لي»، كاشفا عن معاناته خلال الاستعدادات للموسم من الرجفان الأذيني، وهي حالة تسارع نبض القلب وعدم انتظامه.

وكان بيورندالن قد أخفق في التأهل مع الفريق النرويجي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي احتضنتها كوريا الجنوبية في بيونج تشانج في شباط/فبراير الماضي، والتي كانت ستمثل المشاركة الأولمبية السابعة له.

وإلى جانب ذهبياته الأولمبية الثماني، أحرز بيورندالن 94 سباقا في سجل مشاركاته بكاس العالم وتوج بـ20 لقبا عالميا وستة ألقاب في كأس العالم.

وسجل بيورندالن ظهوره الدولي الأول في عام 1993 وشهد العام التالي مشاركته الأولمبية الأولى وذلك في الدورة التي احتضنتها النرويج في مدينة ليلهامر.