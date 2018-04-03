﻿الكوريتان تستهدفان سير الرياضيين معا في افتتاح الألعاب الآسيوية

طوكيو ـ رويترز: ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن وزيرين من الكوريتين توصلا لاتفاق للضغط من أجل أن تسير بعثة موحدة من الدولتين معا في مراسم افتتاح الألعاب الآسيوية هذا العام في اندونيسيا.

وفي اجتماع عقد في بيونجيانج الاثنين الماضي، ناقش الكوري الشمالي كيم إيل-جوك ونظيره الجنوبي دون جونج-وان التعاون الرياضي المستقبلي بين الدولتين مع استمرار تراجع التوتر الذي سببه الطموح النووي لبيونجيانج.

وسار رياضيون من الدولتين معا تحت علم موحد في مراسم افتتاح وختام اولمبياد بيونجتشانج الشتوي في فبراير شباط وأبدى الوزيران تفاؤلهما إزاء شراكة مماثلة في الألعاب الآسيوية التي تقام في أغسطس /آب وسبتمبر /أيلول في جاكرتا وبالمبانج.

ووفقا ليونهاب، سيستكمل الوزيران التفاصيل بعد القمة التاريخية بين الدولتين في نهاية أبريل/ نيسان.

وأبلغ دو الصحافيين «سيكون من الرائع إذا استطعنا اجراء مناقشات وبدء العمل على اتفاقات معينة بعد القمة في نهاية أبريل. أتمنى أن تقود الرياضة طريق المصالحة الكورية».

وسافر وفد من كوريا الجنوبية إلى بيونجيانج السبت الماضي في رد لزيارة ثقافية بعدما أرسلت كوريا الشمالية فرقة تشجيع إلى الجنوب خلال الاولمبياد الشتوي.