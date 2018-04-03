﻿السد يزيد معاناة الوصل ويصعد لدور الـ16 الآسيوي

الدوحة ـ د ب أ: تأهل فريق السد القطري رسميا إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه الوصل الإماراتي2/1 الاثنين الماضي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة للبطولة.

ويدين السد بالفضل في هذا الفوز لنجمه الجزائري الدولي بغداد بونجاح الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين التاسعة و53 وتكفل البرازيلي كايو كانيدو كوريا بالهدف الوحيد للوصل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتصدر السد المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة أربعة انتصارات وهزيمة واحدة ليرافق بيرسيبوليس الإيراني لدور الستة عشر.

وفي المقابل تواصلت معاناة الوصل إذ تعرض الفريق الإماراتي للهزيمة الخامسة على التوالي ليبقى في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

واستحوذ السد على مجريات اللعب في الدقائق الأولى لكنه لم ينجح في تشكيل أي تهديد على مرمى الوصل.

وجاءت الدقيقة التاسعة لتشهد هدف السبق للسد عن طريق الجزائري بغداد بونجاح الذي استغل خطأ فادح من مدافع الوصل عبد الرحمن علي الذي فشل في إرجاع الكرة إلى حارس مرماه ليقتنص بونجاح الكرة ويسدد بكل سهولة في الشباك.

وسجل تشافي هرنانديز هدفا للسد بعد مرور نصف ساعة لكن تم الغاء الهدف باعتبار بونجاح متسللا لحظة استلام الكرة قبل أن يمررها إلى زميله الإسباني.

وبعد مرور ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني سجل بونجاح الهدف الثاني له وللسد بعد مشوار ماراثوني قطعه من قبل منتصف الملعب قبل أن يتبادل التمرير مع أكرم عفيف لينهي الكرة بكعب قدمه في الشباك.

وشن الوصل أكثر من هجمة على مرمى الوصل لكنه لم ينجح في تشكيل أي خطورة تذكر على الحارس سعد الدوسري، وفي المقابل شكلت الهجمات المرتدة السريعة للسد خطورة ملحوظة على مرمى الفريق الضيف لكنها لم تسفر عن أهداف.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البرازيلي كايو هدف حفظ ماء الوجه للوصل بعدما تلقى تمريرة ذكية من رونالدو.