﻿الأهلي يحتفل بلقب الدوري المصري بفوز جديد على طنطا

القاهرة ـ د ب أ: احتفل فريق الأهلي بتتويجه بطلا للدوري المصري الممتاز لكرة القدم،عبر الفوز على ضيفه طنطا 2 /1 الاثنين الماضي في الجولة الثلاثين من المسابقة.

وعزز فريق الإسماعيلي موقعه في وصافة جدول الترتيب عبر فوزه على ضيفه الزمالك 3/1 ،في مباراة القمة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية

وعلى استاد القاهرة الدولي تقدم النيجيري الدولي جونيور اجايي بهدف للاهلي في الدقيقة 61 ،مستغلا تمريرة رائعة من ميدو جابر.

وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة سجل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي،بعدما تلقى تمريرة من صبري رحيل وسدد بشكل رائع في الشباك.وفي الوقت بدل الضائع رد طنطا بهدف عن طريق محمد جابر بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والأربعين في تاريخه في 12 آذار/مارس الماضي.

وحقق فوزه السادس عشر على التوالي والرابع والعشرين له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

ويمتلك الأهلي 78 نقطة في الصدارة بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه الاسماعيلي.

ولديه أقوى خط هجوم بعدما سجل 69 هدفا ،كما يمتلك أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 16 مرة فقط.

وفي المقابل ازدادت أوضاع طنطا تعقيدا حيث يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 26 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

ورفع الإسماعيلي رصيده في المركز الثاني إلى 59 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

واقترب الإسماعيلي خطوة كبيرة من التأهل إلى دوري أبطال افريقيا إذ يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى البطولة القارية.

وفي المقابل يتنافس الزمالك مع المصري البورسعيدي على التأهل لكأس الكونفيدرالية حيث يمتلك الزمالك 54 نقطة، متفوقا بفارق خمس نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع علما بأن صاحب المركز الثالث هو الذي يتأهل لهذه البطولة. وتقدم محمود متولي بهدف للإسماعيلي في الدقيقة 15 ،ثم تعادل النيجيري معروف يوسف للزمالك في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني سجل كريم بامبو الهدف الثاني للاسماعيلي في الدقيقة 69 ،ثم سجل ابراهيم حسن الهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية.